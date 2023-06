Polaria, presidio dei sindacati a Orio: «Serve un incremento dell’organico»

«Serve un incremento strutturale»

Gli operatori di polizia si devono occupare, su 24 ore con turni di 6 ore (ma spesso fanno straordinari) sia dei servizi di frontiera che di quelli di sicurezza. «In altri aeroporti - spiegano i sindacalisti - si riesce a garantire suddivisione dei compiti, mentre qui capita che nello stesso giorno chi si occupa di sicurezza debba anche fare frontiera». «Le nostre richieste - evidenziano - sono rivolte alle autorità politiche e a quelle amministrative: chiediamo un incremento strutturale dell’organico di almeno 50 persone e un’attenzione al periodo estivo, in cui il personale diminuisce per le ferie e i voli aumentano di quasi il 30% con situazioni difficili, tra malori, tensioni e insulti ai poliziotti. Non è più possibile continuare in questo modo. L’aeroporto aumenta, così come i passeggeri e gli introiti ,ed è assurdo che non si pensi ad un investimento minimo per la sicurezza, che su 50 uomini in più potrebbe essere contabilizzato in 2.5 milioni di euro».