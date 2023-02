Ponteranica, finisce in una scarpata: grave un 72enne

Stava raggiungendo in moto l’orto di un parente per prendersene cura quando, per motivi ancora da accertare, dopo essere sceso dal veicolo, ha perso l’equilibrio ed è caduto in una scarpata facendo un volo di una decina di metri. Un uomo di 72 anni si è gravemente ferito nell’incidente avvenuto nella mattinata di giovedì 23 febbraio, intorno alle 9, a Ponteranica . A dare l’allarme proprio il parente che lo seguiva in auto e che ha chiamato immediatamente i soccorsi.