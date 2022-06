Processo Tizzani, confronto tra genetisti. Portera: già successe contaminazioni nei laboratori del Ris

Confronto fra genetisti questa mattina 10 giugno al tribunale di Brescia, nel corso del processo di appello a carico di Antonio Tizzani, l’ex ferroviere accusato di aver ucciso la moglie Gianna Del Gaudio il 27 agosto 2016 a Seriate, assolto in primo grado. Si è dibattuto principalmente sulla traccia di Dna riconducibile all’imputato, repertata sul cutter usato dall’assassino. Secondo l’accusa è la prova che è stato l’imputato a uccidere la moglie. Per il difensore Giovanna Agnelli siamo invece di fronte a una contaminazione che potrebbe essere avvenuta all’interno dei laboratori del Ris di Parma oppure per trasferimento dal sacchetto in cui era contenuto il cutter e che, provenendo da casa Tizzani, poteva essere stato maneggiato in precedenza dall’imputato.