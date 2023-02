Ragazza colpita alla testa con una bottiglia: chiuso per 45 giorni un bar a Mozzo

Una ragazza colpita alla testa da una bottiglia di vetro in un bar a Mozzo, conosciuto per risse e schiamazzi notturni. La donna è finita in ospedale e, in seguito all’intervento dei Carabinieri di Curno, l’attività del locale pubblico è stata sospesa per 45 giorni.

Il bar in questione, in passato, era stato già destinatario, in ben due occasioni, di un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata di 10 giorni la prima volta e di 30 giorni la seconda. Nonostante i precedenti provvedimenti di sospensione, in occasione dei controlli effettuati nelle ultime settimane, è stato riscontrato che il locale continuava a essere un punto di ritrovo di persone gravate da numerosi precedenti penali, nonché fonte di disturbo della quiete pubblica, di degrado e alterazione del decoro urbano.