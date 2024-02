Ragazzo accende la stufa con l’alcol: ustioni alle gambe, poltrona distrutta

Stava accendendo la stufa con dell’alcol etilico ma una fiammata di ritorno gli ha ustionato le gambe. Momenti di paura intorno alle 14 di mercoledì 21 febbraio per un ragazzo di 17 anni. L’incidente è accaduto in un’abitazione di Torre de’ Roveri. Le condizioni del giovane non sembrerebbero gravi. Il 17enne è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia intercomunale dei Colli per gli accertamenti. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo stava utilizzando l’alcol come liquido accelerante per accendere la stufa. Purtroppo qualcosa è andato storto e una fiammata ha investito le fibre del pantalone che indossava e la parte inferiore del corpo. L’incendio si è esteso anche alla poltrona che è rimasta completamente carbonizzata. Fortunatamente, nella concitazione, il 17enne è riuscito a mettersi in salvo e a dare l’allarme al 112. Il rogo è stato domato subito dai pompieri e non si sono registrati danni ai locali. Per evitare incidenti non si devono utilizzare liquidi infiammabili come benzina o alcol per accendere le stufe. Avere un estintore in casa può aiutare a spegnere un incendio in caso di emergenza.