Rapper accoltellato nella notte a Treviolo, grave Simba La Rue

È ricoverato in prognosi riservata perché ferito in un agguato nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 giugno a Treviolo, ma non sarebbe in pericolo di vita, il rapper Simba La Rue, all’anagrafe Mohamed Lamine Saida, 23 anni di origini tunisine ma residente nel Lecchese . L’accoltellamento mentre accompagnava a casa la fidanzata, che vive proprio lì. Per i carabinieri del Comando provinciale di Bergamo e della compagnia di Treviglio, che indagano sull’accaduto, l’aggressione potrebbe essere maturata nell’ambiente della musica rap. L’agguato attorno alle 3 in un parcheggio di via Aldo Moro, nella zona residenziale di Treviolo. La Rue aveva appena parcheggiato e, evidentemente, chi lo ha aggredito sapeva che sarebbe arrivato. E lo stava aspettando.