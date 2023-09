Riaperto al traffico il ponte di Gorle - Foto e video

Opera attesa da tempo

Passa finalmente agli archivi, quindi, un’opera attesa da tempo, che già nell’estate del 2022 era slittata per la mancanza dell’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio al progetto definitivo, condizione necessaria per appaltare i lavori; e che lo scorso 30 agosto aveva visto bloccare la data di chiusura del cantiere e, quindi, di riapertura del ponte, al già preventivato 8 settembre, con rinvio al 25 settembre, per problemi di reperimento di particolari materiali necessari alla tutela del carattere storico del manufatto. Nello specifico, un ritardo nella consegna delle matrici per il nuovo parapetto in calcestruzzo sul ponte romano: manufatti giunti dalla Germania soltanto a fine agosto, dopo che la fornitura era stata bloccata per tre mesi in attesa dell’ok definitivo della Sovrintendenza. Una tegola per i residenti dei due Comuni, come pure per quelli dell’hinterland orientale di Bergamo, che, con la ripresa delle attività lavorative e l’inizio del nuovo anno scolastico, sono stati costretti per ulteriori 17 giorni a lunghe deviazioni su strade provinciali e comunali, peraltro già congestionate dal traffico pendolare.