Rifiuti elettronici stoccati illecitamente, sequestrato un capannone a Lallio

Un’area di un capannone a Lallio è stata posta sotto sequestro nell’ambito di una operazione congiunta dei carabinieri Forestali di Bergamo, dei militari di Curno e della Polizia Locale di Lallio .

Il capannone aveva un’altra destinazione

Il provvedimento è scattato dopo la segnalazione di un cittadino, che ha portato le forze dell’ordine ad effettuare indagini dalle quali è derivato un controllo all’interno della struttura. Secondo quanto accertato, l’attività doveva essere destinata al commercio all’ingrosso di mobili, ma nell’area, da diverso tempo, venivano invece stoccati materiali di vario genere (soprattutto rifiuti da apparecchiature elettriche) senza le previste autorizzazioni e tracciabilità.