Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Giovedì 18 Settembre 2025

Ripetute violenze alla compagna: arrestato uomo di 36 anni

CURNO. Aggredita dopo lite per futili motivi, ha trovato la forza di allertare il 112. Arrestato dai carabinieri di Curno.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un uomo di origini boliviane di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Curno con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della convivente, una trentanovenne. L’intervento che è culminato con l’arresto è scattato a seguito di u na telefonata della stessa donna al 112.

È emerso che, al culmine di una lite per futili motivi, il boliviano aveva aggredito la fidanzata connazionale: dagli accertamenti è inoltre emerso che non si era trattato di un caso isolato, visto che la vittima aveva già sporto denuncia in passato per fatti analoghi.

L’Arma parla di «condotte abituali e reiterate nel tempo poste in essere dall’indagato, ovvero violenze fisiche, verbali e gesti di sopraffazione in generale nei confronti della convivente». L’uomo è stato portato in carcere: il gip ne ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel comune di Curno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Curno
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Arresto
giustizia