Ripetute violenze alla compagna: arrestato uomo di 36 anni

Un uomo di origini boliviane di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Curno con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della convivente, una trentanovenne. L’intervento che è culminato con l’arresto è scattato a seguito di u na telefonata della stessa donna al 112.

È emerso che, al culmine di una lite per futili motivi, il boliviano aveva aggredito la fidanzata connazionale: dagli accertamenti è inoltre emerso che non si era trattato di un caso isolato, visto che la vittima aveva già sporto denuncia in passato per fatti analoghi.