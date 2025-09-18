Cronaca / Hinterland
Giovedì 18 Settembre 2025
Ripetute violenze alla compagna: arrestato uomo di 36 anni
CURNO. Aggredita dopo lite per futili motivi, ha trovato la forza di allertare il 112. Arrestato dai carabinieri di Curno.
Un uomo di origini boliviane di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Curno con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della convivente, una trentanovenne. L’intervento che è culminato con l’arresto è scattato a seguito di u na telefonata della stessa donna al 112.
È emerso che, al culmine di una lite per futili motivi, il boliviano aveva aggredito la fidanzata connazionale: dagli accertamenti è inoltre emerso che non si era trattato di un caso isolato, visto che la vittima aveva già sporto denuncia in passato per fatti analoghi.
L’Arma parla di «condotte abituali e reiterate nel tempo poste in essere dall’indagato, ovvero violenze fisiche, verbali e gesti di sopraffazione in generale nei confronti della convivente». L’uomo è stato portato in carcere: il gip ne ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel comune di Curno
