Rompe il naso a un carabiniere: finisce in cella

Alle 10,30 di sabato 31 agosto infastidiva i clienti all’interno del centro commerciale di Curno. Un 24enne bulgaro senza fissa dimora, era ubriaco. Ai carabinieri di Curno si è rifiutato di mostrare i documenti, così è stato caricato in auto e accompagnato in caserma. Prima ha cercato di fuggire, venendo ripreso. Poi, durante il tragitto sulla vettura, ha sferrato un pugno a uno dei due carabinieri, provocandogli la frattura del naso (30 giorni di prognosi). I militari hanno fermato l’auto e cercato di calmarlo, ma lui ha colpito a calci e pugni anche il secondo carabiniere (15 giorni).