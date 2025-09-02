Cronaca / Hinterland
Martedì 02 Settembre 2025
Rompe il naso a un carabiniere: finisce in cella
CURNO. Infastidiva i clienti del centro commerciale: fermato un 24enne. Portato in caserma ha sferrato un pugno a uno dei due carabinieri in servizio.
Alle 10,30 di sabato 31 agosto infastidiva i clienti all’interno del centro commerciale di Curno. Un 24enne bulgaro senza fissa dimora, era ubriaco. Ai carabinieri di Curno si è rifiutato di mostrare i documenti, così è stato caricato in auto e accompagnato in caserma. Prima ha cercato di fuggire, venendo ripreso. Poi, durante il tragitto sulla vettura, ha sferrato un pugno a uno dei due carabinieri, provocandogli la frattura del naso (30 giorni di prognosi). I militari hanno fermato l’auto e cercato di calmarlo, ma lui ha colpito a calci e pugni anche il secondo carabiniere (15 giorni).
Il giudice Roberto Palermo ha convalidato l’arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e disposto la custodia in carcere per l’uomo, gravato da 4 denunce (tre per resistenza, una per rapina impropria) collezionate dal 15 luglio scorso. Sarà interrogato con un interprete (ieri non si è riusciti a reperirlo) il 4 settembre; 7 giorni più tardi via al processo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA