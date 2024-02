Ruba un’auto ma resta senza benzina in A1: denunciato

Un quarantenne è stato denunciato dalla polizia stradale che lo ha sorpreso in un’area di parcheggio sul tratto toscano dell’A1, subito dopo Chiusi, in direzione sud. Parzialmente nascosta e parcheggiata, c’era l’auto ferma con un uomo che si nascondeva all’interno sotto una coperta. Agli agenti ha detto che era un senzatetto che si stava riparando dal freddo, ma gli accertamenti nelle banche dati delle forze dell’ordine hanno rivelato che l’auto era stata rubata due giorni prima a Treviolo. L’uomo, con precedenti, era rimasto senza benzina in autostrada e per questo si era fermato.