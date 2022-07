Ryanair istituisce un volo per far rientrare i 54 ragazzi bergamaschi bloccati a Londra

Il gruppo di ragazzini, di età compresa fra i 13 e i 17 anni, è in vacanza studio dal 4 luglio a Greenwich, con due insegnanti e due accompagnatori. Sarebbero dovuti rientrare domenica 17 luglio con il volo Ryanair da Londra Stansted delle 16,05, con atterraggio previsto a Orio al Serio alle 18,55. Ma, a causa dello sciopero indetto dai controllori di volo, è stato cancellato. La comunicazione è giunta alle 18,50 di mercoledì 13 luglio all’agenzia «Messico e Nuvole» di Bergamo, che aveva organizzato il viaggio della comitiva. I passeggeri dell’aereo cancellato hanno avuto, come al solito, la possibilità di prenotare altri voli. Ma è risultato impossibile trovare posto sullo stesso aereo per l’intera comitiva di 54 ragazzini che, in quanto minorenni, non potevano viaggiare senza accompagnatori.