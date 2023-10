Seriate, i carabinieri scoprono un deposito di bici rubate: appello per trovare i proprietari

Mentre passeggia per le vie del centro di Seriate riconosce la bici che gli era stata rubata nello scorso mese di settembre ed allerta i Carabinieri. È quanto accaduto nel pomeriggio di domenica scorsa ad un giovane che, notando la sua bici nella disponibilità di un uomo che liberamente circolava per i parchi pubblici, chiamava immediatamente il 112 fornendo ai Carabinieri le indicazioni per raggiungerlo e controllarlo.