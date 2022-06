Seriate, lavori in corso al «Bolognini»: risparmio energetico e Stroke Unit

Lavori in corso al padiglione medico (lo stabile numero 3) dell’ospedale Bolognini di Seriate. L’edificio è finito «sotto i ferri» per un profondo restyling che tra qualche mese lo restituirà a pazienti e medici (che nel frattempo continuano ad utilizzarlo a rotazione) adeguato ai requisiti acustici e di efficienza energetica. Al suo interno, nell’area del reparto di Neurologia, troveranno spazio anche quattro posti letto per la nuova Stroke Unit, la struttura nella quale saranno ricoverati i pazienti rimasti vittime di ictus. I lavori alle facciate hanno preso il via a inizio giugno, mentre quelli all’interno partiranno in estate; il cantiere durerà circa 9 mesi , con il termine dei lavori previsto entro l’inverno.