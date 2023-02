Seriate, lavori in via Marconi: da lunedì possibili disagi

Lunedì 13 febbraio apre il cantiere e per tre settimane, dalle 7 alle 18, nel tratto compreso fra via Colombo e via Alberto da Giussano, il traffico automobilistico si incanala in un senso unico alternato regolato da un semaforo provvisorio. I lavori occuperanno anche 12 stalli auto nel parcheggio pubblico di via da Giussano. Dopo le prime tre settimane il cantiere si sposterà prevalentemente in via da Giussano dove, per circa otto settimane (un paio di mesi), verrà ridotta a 2,25 metri la larghezza di ciascuna carreggiata, perché in questa zona, adiacente a via Marconi, verrà realizzata la vasca di immagazzinamento delle acque piovane.