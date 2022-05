Seriate, premio internazionale per le birre «Otus»

La giuria internazionale del Barcelona Beer Challenge ha premiato il birrificio Otus di Seriate con la medaglia d’argento per la «Side B» e con la medaglia di bronzo per la «Redvolution», entrambe quali migliori birre per stile nelle categorie di appartenenza. La Otus Side B, argento nella categoria 24A Witbier (Belgian Ale), è una birra Blanche dall’aroma fruttato dato dalle note di agrumi e spezie con accento di vaniglia e gusto di cereali (grano), miele, frutta (agrumi) e spezie. La Otus Redvolution, bronzo nella categoria 6C Dunkles Bock (Amber Malty European Lager), è invece una birra di stile Traditional Bock dall’aroma di malto, mou e frutta secca e gusto di malto e caramello con accenti di caffè.