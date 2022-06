Seriate, prove di naja con i bersaglieri: nove giorni in divisa per 25 ragazzi

Sono 25 e sono per lo più bergamaschi, ma ce ne sono anche di Pisa, Genova, Brescia : sono ragazzi e ragazze under 18 e hanno deciso di partecipare a una settimana con i vincoli di disciplina e obbedienza, gli schietti sapori e tenori della vecchia naja. Il primo boccone del menu militaresco è stato servito a Seriate, in biblioteca , dove i ragazzi aderenti all’iniziativa, sono stati interrogati su chi sono, cosa fanno, cosa farebbero. Hanno provato la divisa militare con tanto di sarta (volontaria) a sistemare, accorciare, stringere; provati anche gli anfibi. È stata illustrata l’attività e la rigidità di quella settimana, ma prima due robusti bersaglieri hanno dato l’idea di come possono svolgersi alcuni momenti dell’esperienza da caserma, cosicché, nell’auditorium della biblioteca è tuonato l’ordine categorico «Squadraattenti! Riiiiposo!» Un silenzio glaciale ha accolto l’incipit. Comunque, stesso ordine, secco, senza cadenze dialettali, anche al termine dell’incontro.