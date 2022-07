Si ribalta cisterna ad Azzano, squadra speciale per il travaso del liquido - Foto

Si tratta di un’autocisterna che ha perso il controllo e si è ribaltata sulla ex statale 591 bis poco prima delle 12 di venerdì 22 luglio. I Vigili del fuoco stanno monitorando il mezzo mettendolo in sicurezza e aspettando una squadra specialistica dei Vigili del fuoco di Milano che si occuperà del travaso del liquido che, dalle prime informazioni raccolte, dovrebbe essere cherosene.



Nella zona sono segnalate code, sul posto anche le forze dell’ordine. La strada non è stata chiusa ma la zona è delimitata in attesa della risoluzione del problema. Dopo il travaso sarà necessario movimentare il mezzo pesante, risollevandolo e rimuovendolo dalla strada: operazioni sicuramente molto lunghe e complesse. Fortunatamente solo lievi ferite per il camionista: l’uomo, di 66 anni, non ha avuto bisogno del trasferimento in ospedale.