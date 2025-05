Sorisole, si è spento Cesare Persiani: addio al medico - scrittore

Nato a Martinengo, Persiani si era laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano. In seguito aveva conseguito la specializzazione in Neurologia - Psichiatria, in Pediatria e in Igiene Pubblica. Nonostante tutte queste specializzazioni Persiani ha scelto di esercitare per tutta la vita l’attività di medico di famiglia, o meglio come lui amava dire «medico della persona», nella convinzione che quello fosse il lavoro non solo più congeniale a lui, ma soprattutto quello più utile.