Stroncato da un malore in Spagna: non ancora stabilito il rientro della salma

Nonostante l’impegno della famiglia e dei dirigenti dell’Astana, ancora non è dato sapere il rientro in Italia, nell’abitazione di Mozzo, della salma Umberto Inselvini, 64 anni, morto in seguito a un improvviso malore venerdì 27 gennaio ad Altea, in Spagna, dove era in ritiro con la squadra di ciclismo, la kazaka Astana, di cui era apprezzato massaggiatore.