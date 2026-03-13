Teb, arrivato a Bergamo il primo tram della linea T2

Il primo tram della linea T2 di Teb è arrivato a Bergamo, nella notte tra il 12 e il 13 marzo. Lo «Skoda ForCity Classic» è partito dallo stabilimento di Pilsen, in Repubblica Ceca, completando il viaggio fino al deposito di Ranica a bordo di una bisarca lunga circa 43 metri. Sarà presentato ufficialmente martedì 24 marzo.

Il tram in viaggio verso il deposito Il corteo del trasporto eccezionale L’arrivo al deposito

I nuovi tram

Lungo 33 metri e con una capacità massima di 281 passeggeri, ogni mezzo prevede 66 posti a sedere, di cui 64 fissi e 2 pieghevoli in corrispondenza degli spazi riservati alle sedie a rotelle. I 10 nuovi tram si integrano ai 14 già in servizio sulla T1, per una flotta di 24 tram che potranno viaggiare su entrambe le linee. Sono inoltre dotati di tecnologie di ultima generazione, tra cui un avanzato sistema anticollisione in grado di monitorare lo spazio antistante il tram e contribuire alla prevenzione degli incidenti.

Le operazioni di scarico Gli addetti al lavoro Il tram al deposito

La linea T2