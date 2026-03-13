Teb, arrivato a Bergamo il primo tram della linea T2
TRASPORTI. Dallo stabilimento di Pilsen, in Repubblica Ceca, al deposito di Ranica su una bisarca di 43 metri. Il 24 marzo la presentazione.
Ranica
Il primo tram della linea T2 di Teb è arrivato a Bergamo, nella notte tra il 12 e il 13 marzo. Lo «Skoda ForCity Classic» è partito dallo stabilimento di Pilsen, in Repubblica Ceca, completando il viaggio fino al deposito di Ranica a bordo di una bisarca lunga circa 43 metri. Sarà presentato ufficialmente martedì 24 marzo.
I nuovi tram
Lungo 33 metri e con una capacità massima di 281 passeggeri, ogni mezzo prevede 66 posti a sedere, di cui 64 fissi e 2 pieghevoli in corrispondenza degli spazi riservati alle sedie a rotelle. I 10 nuovi tram si integrano ai 14 già in servizio sulla T1, per una flotta di 24 tram che potranno viaggiare su entrambe le linee. Sono inoltre dotati di tecnologie di ultima generazione, tra cui un avanzato sistema anticollisione in grado di monitorare lo spazio antistante il tram e contribuire alla prevenzione degli incidenti.
La linea T2
La linea T2, che collegherà Bergamo e Villa d’Almè, si sviluppa sul sedime della ex Ferrovia della Valle Brembana, attraversando cinque comuni (Ponteranica, Sorisole e Almè, oltre ai due capolinea). Il percorso si snoda per 11,5 km ed è affiancato da una nuova pista ciclabile di 10 km, da San Fermo a Villa d’Almè. Nel primo tratto urbano la tramvia della Valle Brembana condivide il tracciato e tre fermate con la tramvia della Valle Seriana: Bergamo FS, Borgo Palazzo e San Fermo. Dalla successiva nuova fermata d’interscambio tra le due linee tramviarie - denominata Bergamo Bronzetti - la T2 prosegue lungo il tracciato della vecchia ferrovia della Valle Brembana, dismessa nel 1966.
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