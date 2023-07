«Tecnica dell’abbraccio», arrestati due pregiudicati: avevano rubato collana ad anziano di Seriate

Gli agenti della squadra mobile della Questura di Bergamo hanno arrestato lo scorso 17 luglio due coniugi romeni di 38 e 39 anni, colti in fragranza mentre rubavano una collana in oro a un uomo residente a Seriate.

I due, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, in particolare per furti con destrezza con la cosiddetta «tecnica dell’abbraccio», negli ultimi tempi si aggiravano in provincia di Bergamo alla ricerca di vittime da derubare, per lo più anziani. Gli agenti della Squadra Mobile sapevano che i due viaggiavano a bordo di una Ford SW, e da qualche giorno avevano predisposto dei servizi mirati nel tentativo di prenderli.