Temporali in provincia e ancora danni nella notte: 15 interventi dei Vigili del fuoco

A Seriate il vento forte ha fatto volare le coperture di alcuni palazzi e sradicato alberi come quello finito in mezzo alla carreggiata in via Marconi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco a Seriate per alcune coperture di tetti cadute a terra a causa del vento

(Foto di Massimiliano Agazzi)

In tutto i Vigili del fuoco hanno ricevuto una quindicina di chiamate soprattutto per alberi caduti, ma anche per allagamenti. A Bergamo la Polizia Locale è intervenuta per chiudere il sottopasso di Colognola in direzione di Curno che si era allagato.