Travolto in bici, Zanica piange Pietro Parimbelli: il padre perse la vita sulla stessa via

È morto sul colpo, investito da un’auto mentre pedalava lungo la via Padergnone a Zanica, diretto al bar dell’omonimo borgo storico. La vittima si chiamava Pietro Parimbelli, 88 anni, e abitava in paese dove era molto conosciuto come «Bepi». Lo stesso tragico destino era accaduto, 38 anni fa, a suo padre, che in quella via ha perso la vita investito mentre attraversava la strada a piedi. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì 11 agosto, lungo la ex provinciale che collega il centro di Zanica col borgo medievale del Padergnone.