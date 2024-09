Treviolo, domenica 8 settembre la benedizione della nuova statua di San Giorgio - Video

Tutto pronto a Treviolo per issare la nuova statua di San Giorgio sulla cima del campanile della chiesa parrocchiale dedicata al santo che uccise il drago. La vecchia statua era andata in frantumi dopo essere caduta al suolo l’8 luglio del 2021, spazzata via dalla sua collocazione a causa di una violenta tromba d’aria, che aveva procurato notevoli danni anche al campanile stesso. La nuova statua sarà inaugurata con due giorni di festa - domani e domenica -, e con la partecipazione del vicario generale monsignor Davide Pelucchi. Ci saranno anche momenti di preghiera lungo le vie del paese nelle settimane successive.

Le celebrazioni

Questo il programma dei due giorni di festa. Sabato 7 settembre alle 18 Messa e benedizione con la reliquia di San Giorgio davanti alla nuova statua. Alle 19,45 illustrazione dei lavori da parte dei tecnici. Alle 19,30 apericena in oratorio (iscrizioni in sagrestia). Alle 21 spettacolo sul sagrato «Henry Friend Choir» con effetti luminosi. Domenica 8 settembre : alle 10,30 Messa solenne presieduta dal vicario generale monsignor Davide Pelucchi. Alle 11,30 benedizione del campanile e della statua: il suo innalzamento, previsto per domenica 8, potrebbe essere spostato a martedì 10 settembre in caso di maltempo.