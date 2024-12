Uci Curno, si apre uno spiraglio: «Pronti a gestirlo e a investire»

Potrebbe esserci uno spiraglio sul futuro dell’ Uci Cinemas di Curno , dopo la notizia, emersa nei giorni scorsi, che tra poche settimane chiuderà i battenti . Il contratto tra la proprietà (una società inglese con sede anche nel Nord Italia) e il gruppo Uci Italia è in scadenza e non sarà rinnovato. A mettere gli occhi sulla struttura della multisala inaugurato nella primavera del 1999, è il gruppo Notorious Cinemas , che negli ultimi anni ha già rilevato quattro strutture targate Uci a Ferrara, Cagliari, Sinalunga (Si) e Milano. La conferma di questo interessamento arriva direttamente dall’amministratore delegato di Notorious Cinemas, Andrea Stratta che per quasi vent’anni ha ricoperto lo stesso incarico in Uci Italia e che con Curno e il suo cinema ha un legame, anche personale, molto forte: «Sono stato nominato amministratore delegato di Uci Cinemas Italia il giorno dell’inaugurazione della multisala di Curno - dice Stratta -. A Curno ho lasciato il cuore. Noi saremmo interessati a gestire quella struttura, e disponibili a sederci a un tavolo e a parlare con la proprietà».

«Sono stato nominato amministratore delegato di Uci Cinemas Italia il giorno dell’inaugurazione della multisala di Curno – dice Andrea Stratta, ad di Notorius Cinemas –. A Curno ho lasciato il cuore. Noi saremmo interessati a gestire quella struttura, e disponibili a sederci a un tavolo e a parlare con la proprietà».

Contatti diretti al momento non ce ne sono stati, se non alcuni scambi di mail, che per ora sono rimasti senza seguito. «Non so quali siano i piani della proprietà - prosegue Stratta -, non conosciamo le loro strategie in termini immobiliari. Io lo gestirei molto volentieri e su quel cinema saremmo disposti anche ad investire, perché crediamo molto nelle sue potenzialità». Un’apertura dunque c’è, ora la palla passa nelle mani della proprietà. In ogni caso i tempi non saranno così brevi da evitare la chiusura; le luci delle nove sale del cinema di Curno si spegneranno infatti tra la fine di dicembre e la prima metà di gennaio. Nel frattempo i sindacati sono al lavoro per ricollocare i venti dipendenti nella struttura in un altro cinema di Uci. Sono in tutto una ventina, la metà dei quali sono assunti a tempo indeterminato. Il tentativo è quello di riuscire a garantire a tutti la continuità lavorativa nella multisala più vicina, vale a dire quella all’interno di OrioCenter.