Violenze e minacce alla compagna per 9 anni, arrestato e portato in carcere

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Bergamo nei confronti di un 49enne residente a Curno per il reato di maltrattamenti commesso nei confronti della compagna convivente. Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio di lunedì 20 maggio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, dal 2015 l’uomo avrebbe messo in atto reiterate condotte maltrattanti nei confronti della donna 48enne, consistite in continue offese, minacce, percosse e vessazioni psicologiche. La donna, nonostante gli svariati accessi al Pronto soccorso, non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il compagno, fino a quando, dopo l’ennesima aggressione fisica avvenuta all’interno delle mura domestiche il 17 aprile di quest’anno, si è convinta a porre fine all’incubo che viveva da anni. L’escalation di vessazioni aveva raggiunto il suo picco negli ultimi mesi prima dell’arresto, con il compagno diventato estremamente geloso. Le violenze fisiche e psicologiche diventavano ancora più pesanti quando l’uomo era in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol.