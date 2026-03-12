Burger button
Cronaca / Hinterland Giovedì 12 Marzo 2026

Zanica, muore a 29 anni: Alessia lascia il marito e un bimbo piccolo

LA TRAGEDIA. Originaria della Liguria, si era trasferita in Bergamasca. Una veglia il 12 marzo per ricordarla nella sala del commiato a Verdello.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Alessia Biasi
Alessia Biasi

La comunità di Zanica è in lutto per la scomparsa improvvisa di Alessia Biasi, morta a soli 29 anni. La giovane si era trasferita in Bergamasca, dove negli ultimi anni aveva costruito la sua vita insieme al marito Valerio e al loro piccolo Tommaso. La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore anche a Vallecrosia, in provincia di Imperia, dove Alessia era cresciuta. Dalle prime informazioni la giovane è morta lunedì 9 marzo per una malattia improvvisa.

Oltre al marito e al figlio, Alessia lascia la mamma Daniela, il papà Orlando, il fratello Matteo, la sorella Alice, insieme a parenti e tanti amici che in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio e la loro vicinanza. I funerali saranno celebrati venerdì 13 marzo alle 10 nella parrocchia di San Nicolò Vescovo a Zanica. La salma partirà dalle Sale del Commiato a Verdello per raggiungere la chiesa parrocchiale; al termine della liturgia funebre seguirà il trasporto al tempio crematorio. La veglia di preghiera è in programma giovedì 12 marzo alle 17 presso la camera ardente allestita nelle Sale del Commiato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zanica
Imperia
Vallecrosia
Verdello
Sociale
Morte
famiglia