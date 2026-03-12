Zanica, muore a 29 anni: Alessia lascia il marito e un bimbo piccolo

La comunità di Zanica è in lutto per la scomparsa improvvisa di Alessia Biasi, morta a soli 29 anni. La giovane si era trasferita in Bergamasca, dove negli ultimi anni aveva costruito la sua vita insieme al marito Valerio e al loro piccolo Tommaso. La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore anche a Vallecrosia, in provincia di Imperia, dove Alessia era cresciuta. Dalle prime informazioni la giovane è morta lunedì 9 marzo per una malattia improvvisa.