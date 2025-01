«Alla Fara con gli slittini, in Lambretta portavo il formaggio agli anziani»

«Quel giorno sono arrivato per la prima volta in ritardo al lavoro, per portare i figli a scuola fu un’impresa - racconta -. Poi da buoni bergamaschi ci siamo organizzati ma che caos! Fornitori in ritardo, auto a passo d’uomo, macchine e pullman bloccati per la strada. A un certo punto ci siamo messi a far consegne a piedi e in Lambretta: con le ruote più alte riuscivo a muovermi meglio nella neve».