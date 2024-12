La Protezione civile: pioggia forte, mai scendere in garage a salvare l’auto e staccare luce e gas. I consigli in emergenza

«L’Italia è un Paese esposto a numerosi rischi e proprio per questo il sistema di Protezione civile è organizzato per affrontare questi rischi su più livelli: nazionale, regionale, provinciale e territoriale» spiega Massimo Cocchi , consigliere delegato alla Protezione civile della Provincia di Bergamo. I Comuni dunque hanno un ruolo importante in questo complesso sistema di prevenzione e azione.