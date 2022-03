Austral di Renault lancia la sfida al segmento C

Il modello prosegue l’offensiva già avviata con Arkana e Nuova Mégane E-Tech Electric nella tradizione di un rinnovamento che punta a fare del marchio francese un punto di riferimento a livello di tecnologia, energia pulita e servizi. E associa tutti i codici dei Suv al nuovo linguaggio tech del design Renault: linee dinamiche e dettagli molto precisi, come i fari Led posteriori con tecnologia micro-ottica e i motivi a losanga incorporati nei gruppi ottici anteriori. Il design esterno, così, guadagna in eleganza grazie anche alle sette tinte disponibili a cui, nella variante Esprit Alpine, si aggiunge l’esclusivo Grigio Scisto Satinato, che ne accentua il look sportivo. Le versioni alto di gamma prevedono un allestimento bitono di serie.

Il posto guida high-tech si sviluppa intorno al grande display OpenR che abbina il driver display da 12,3’’, per la visualizzazione dei dati, con il display verticale da 12’’ dedicato alla multimedialità. Il nuovo head-up display da 9,3’’, proiettato sul parabrezza, si aggiunge al numero di schermi presenti a bordo. La luminosità adattiva e il coefficiente di riflessione ottimizzato del display OpenR hanno permesso di eliminare la classica visiera del cruscotto. Un vantaggio che accentua la percezione di spazio conferendo alla plancia un moderno effetto flottante. Il design interno si distingue anche per la consolle studiata per definire meglio lo spazio anteriore riservato al conducente da quello del passeggero. Dalle linee essenziali, propone anche una maniglia scorrevole che consente di utilizzare comodamente il display multimediale. Presenta un vano dedicato allo smartphone dotato di caricabatterie a induzione e di pratici vani portaoggetti per l’uso quotidiano.