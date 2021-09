Febbraio 2022, torna il Salone di Ginevra

Fermato dal Covid per due anni di fila, il Salone dell’Auto di Ginevra ha annunciato il suo ritorno, con un nuovo format, dal 19 al 27 febbraio 2022. Nelle intenzioni degli organizzatori, la manifestazione elvetica vuole proporsi come una vetrina sempre più globale e ricca di proposte innovative per l’automotive.

Con il nuovo progetto il GIMS (Geneva International Motor Show) offrirà all‘industria automobilistica non solo una cornice ancora più prestigiosa ma anche una piattaforma orientata verso il futuro e mirata a far progredire lo sviluppo del settore. L’obiettivo è rendere l’appuntamento svizzero come il più influente per l’auto del futuro. Le iniziative annunciate hanno lo scopo di incrementare ancora di più l’affluenza ed il numero di espositori e media internazionali. Per la prima volta, il Salone offrirà un palcoscenico diffuso sul quale prenderanno la parola tutti i rappresentanti di spicco del settore con relazioni e keynote . Gli esperti potranno agire interattivamente, rispondendo alle tante domande che caratterizzano l‘oggi e il domani di questo mondo. Il programma sarà completato dai cosiddetti “Accelerator Hubs”, colloqui meno formali con scambio di pareri in diretta tra partecipanti ed esperti, nonché attraverso networking.