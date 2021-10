Un temporary store di Tesla a Bergamo: «C’è interesse»

Tesla espande la sua rete di vendita e sbarca a Bergamo. La Casa costruttrice Usa fondata da Elon Musk dal 1° ottobre ha infatti aperto un punto vendita temporaneo in città, in via Campi Spini.

«È uno store dedicato alla vendita delle nostre auto elettriche – spiega Benedetta Hollestelle, responsabile del centro Tesla bergamasco –, ed è temporaneo: potrebbe diventare fisso in base al successo ottenuto. Dal giorno dell’apertura, abbiamo constatato che sono tanti i clienti bergamaschi interessati a Tesla: abbiamo già venduto alcune vetture e altri ordini sono in portafoglio».

Nei primi 9 mesi 2021 in provincia sono state immatricolate 185 vetture Tesla di cui 172 Model 3 (la versione tipo di ingresso) e 13 del più costoso suv Model Y. L’apertura di Bergamo si aggiunge a quella di Napoli (anch’essa temporanea) e ai due nuovi Tesla center di Torino e Firenze. Con queste nuove aperture, l’Italia conta ora 6 Service Center Tesla e 5 temporary store. «Il nostro è un punto vendita - prosegue Hollestelle -, mentre per l’assistenza la clientela può far riferimento al centro di Peschiera Borromeo, anche se le nostre vetture necessitano di poca manutenzione vista la ridotta complessità meccanica e il minor numero di parti in movimento».