Brandade con tapenade d’olive e pinoli tostati

Questa deliziosa preparazione di cui vi parleremo oggi appartiene in generale alla costa mediterranea, da Genova fino a tutta la Provenza (e anche più in là, visto che ne esiste una versione spagnola, la Brandada de bacalao).

Nella regione sud-est della Francia, tra le immense distese di lavanda, si trova la Provenza, una terra ricca di fascino e suggestioni. Pur accogliendo le influenze mediterranee della vicina Italia, questa provincia ha mantenuto una forte identità culinaria, regalando al mondo ricette iconiche.

La brandade è una preparazione tipica della cucina francese e, in particolare, della zona di Nîmes. La ricetta proposta è originaria di questa regione francese e in questa versione la accompagniamo con quella della tapenade, un condimento che, nonostante il sapore intenso degli ingredienti che lo compongono, si presenta al palato quasi in punta di piedi, con irresistibile delicatezza.