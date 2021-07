Gamberoni in crosta Kataifi con Brunoise di verdure e salsa agrodolce

Sapori orientali per una calda estate bergamasca proposti dagli studenti di 3A dell’Istituto Superiore di San Pellegrino.

Si tratta di un piatto dai sapori orientali ed esotici, perfetto per un fresco antipasto in un menu di pesce. La pasta Kataifi è tipica della cucina greca e medio-orientale. Si tratta di una pasta fillo tagliata a striscioline sottilissime usata sia per preparazioni dolci che salate.