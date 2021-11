Pollo ripieno con spinaci saltati e castagne

I piatti semplici e veloci attraggono tutti, ma alle volte un secondo importante e scenografico è indispensabile, soprattutto quando si parla di qualcosa di autunnale, adatto per le feste, che stanno per arrivare o per un attraente pranzo della domenica.

In questa ricetta rimaniamo sulla stagionalità, utilizzando le castagne che, accompagnate con la salsiccia, renderanno questo pollo morbidissimo e saporito, l’ideale per i pranzi di fine autunno.