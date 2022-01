Risotto di zucca con filetto di tonno in crosta di pepe nero e pomodoro datterino

Questo piatto dai sapori leggeri ed esotici è perfetto da consumare in compagnia, la zucca Butternut, conosciuta in Italia come zucca violino per la sua forma, ha un sapore molto dolce con un retrogusto di nocciola è ideale come accompagnamento del sapore forte del pepe nero.