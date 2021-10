Ecco la ricetta degli studenti dell’Istituto alberghiero di San Pellegrino Terme per cucinare lo scamone di vitello con millefoglie di patate e salsa di mele verdi e senape in grani.

Il fondo bruno è una ricetta di base che viene utilizzata per accompagnare secondi di carne come arrosti, spezzatini o scaloppine. Si tratta di una salsa molto ristretta realizzata con ossi di bovino, erbe aromatiche e un mirepoix di verdure che viene fatta sobbollire per ore con l'aggiunta di ghiaccio e acqua fredda per estrarre tutto il sapore degli ingredienti. Questa preparazione appartiene alla categoria dei fondi di cucina che a differenza dei fondi di cottura, sono veri e propri brodi concentrati.