Sformatino di verdure con salsa al taleggio e rosmarino

Non esiste in cucina un utensile più comodo del lecca pentole. Ma sul perché molti lo chiamino Marisa ancora c’è un’aura di mistero. Pare che prenda il nome da una pasticcera della Corte Reale di Francesco I di Francia, Maryse Monpetit, che ideò l’utensile per realizzare un dolce d’avena. Quello che è certo è che la spatola di silicone è perfetta per raccogliere impasti e creme dal fondo dei contenitori riducendo a zero gli sprechi.