Fubal, comincia il rush finale: il 4-0 di Monza azzeccato da 54

Le classifiche

Come giocano i nostri lettori

Netto 4-0 per i ragazzi di Gian Piero Gasperini all’U-Power Stadium di Monza. Vittoria ampiamente prevista nel pre partita: su 675 pronostici creati, sono 642 i lettori a puntarci. In 23 optano per un pareggio e 10 per una sconfitta. Il 4-0 finale è azzeccato da 54 lettori. Ben 194 partecipanti ci sono andati vicino, optando per il 3-0, risultato più gettonato tra i pronostici inviati.

Per quanto riguarda i marcatori, il più inserito, nel pre gara, è Retegui, con 719 ‘voti’, ma l’attaccante non è andato a segno. La marcatura di Lookman è stata prevista 517 volte, mentre quella di De Ketelaere, autore di una doppietta, 110. In 19 hanno puntato, correttamente, su Brescianini, autore della rete del definitivo 4-0. Il tifo di Fubal non si aspettava De Ketelaere migliore in campo: nel pre partita sono in 21 a puntare su di lui, ottava scelta in ordine di ‘voti’. I più gettonati sono Retegui (210) e Lookman (157).