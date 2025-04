Fubal, la fiducia nella squadra premia chi ha scommesso sulla vittoria

Prosegue Fubal e la corsa verso la Vespa Piaggio elettrica, premio finale del concorso, che andrà al primo classificato della graduatoria generale. Ma i premi in palio sono tantissimi, mensili e di fine stagione. Pronosticando esito, risultato esatto, marcatori e migliore in campo, potrete ottenere punti con cui scalare le classifiche e accompagnare la squadra in questa entusiasmante corsa alla prossima Champions League. L’Atalanta è tornata a vincere, 2-0, contro il Bologna e domenica i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro, contro il Milan, in un altro big match.

Le classifiche di Fubal

Il match con il Bologna ha portato bene a Fabrizio Bottelli e a Gianluigi Camisasca, entrambi autori di ben undici punti, grazie ai quali si sono portati in vetta nella classifica mensile, dove guidano a quota 14. Giuseppe Mangili, un ex del gruppo di testa della settimana scorsa, Battista Fumagalli, autore di ben 13 punti domenica, e Rita Baroni, che ne ha collezionati dieci col Bologna, seguono con 13 punti. A 12 troviamo: Adolfo Cantù, Marco Rotini, Angelo Arturo Togni, Gabriella Rossi Pesenti e Lucilla Micheli.

Le classifiche di Fubal

L’alta classifica

Dopo settimane, la classifica generale torna a muoversi in maniera significativa: Livio Casanova guida a 63, ma incrementa solo di uno rispetto a settimana scorsa e Rita Baroni, forte dei dieci punti conquistati col Bologna, si porta a -4, a 59. Più distanziati, a 54, troviamo Luciano Usubelli, Fulvia Chiesa e Laura Massi, tallonati a poca distanza dalla coppia Davide Grigis ed Enrico Cortese a 53.

Uno sguardo alle classifiche speciali: nella graduatoria legata a chi indovina più risultati, Marco Personeni balza in vetta a quota 25; Rita Baroni, con 28 punti, guida la classifica marcatori tallonata da Laura Massi a 27; Livio Casanova guida la classifica legata a chi indovina più top player, con 21 punti. Abbiamo il podio di marzo, che vedeva un pari merito al terzo posto, per punti, risultati, marcatori, top player ed esiti.

Le classifiche speciali di Fubal L’estrazione del funzionario camerale ha stabilito che a completare il podio di marzo, con Gianbattista Rottigni e Giuliano Carrara, sia Pier Luigi Pedretti.

Come giocano i nostri lettori

L’Atalanta è tornata alla vittoria: battuto 2-0 il Bologna. Prima del match l’umore generale del tifo di Fubal era moderatamente ottimista: su 730 pronostici creati, 393 hanno optato per una vittoria, 171 per un pareggio e 166 per una sconfitta. Il 2-0, indovinato da 81 lettori, è il terzo risultato esatto più indicato nel pre gara. Il più gettonato è il 2-1 Atalanta, scelto 163 volte, seguito dall’1-1, inserito da 105 lettori.

Mateo Retegui, che ha aperto le danze dopo meno di tre minuti, è stato indicato marcatore ben 553 volte. Nel pre gara, più di lui solo Ademola Lookman (578). Mario Pasalic, autore del 2-0, è il terzo più scelto nei pronostici, con 161 ‘voti’.