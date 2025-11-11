Burger button
Rubriche / Bergamo Città
Martedì 11 Novembre 2025

Sconfitta amara, ma la partita continua su Fubal

I PRONOSTICI. La sosta per le nazionali riapre la sfida per l’Atalanta. Tre gare decisive e classifica di novembre ancora aperta per il gioco dell’Eco di Bergamo.

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala
Il podio di Fubal del mese di ottobre
Il podio di Fubal del mese di ottobre

L’Atalanta cade in casa col Sassuolo. Ora c’è la sosta per le nazionali, quindi i nerazzurri tornano in campo il 22 novembre e la classifica mensile di Fubal verrà decisa in sole altre tre partite: in campionato ci sono Napoli e Fiorentina, intervallate dall’impegno di Champions League con l’Eintracht Francoforte. Tre gare in cui potersi inserire in una classifica attualmente apertissima, quella di novembre, che vede tantissimi lettori in una manciata di punti. Volete fare il vostro pronostico e provare a conquistare uno dei premi in palio? Partecipare è totalmente gratuito. È sufficiente registrarsi su fubal.ecodibergamo.it. Inserite email, password e nickname, iniziate a fare le vostre previsioni e provate a scalare la classifica. Valutate bene le vostre scelte, inserendo l’esito - espresso in vittoria, pareggio o sconfitta -, il risultato esatto, tre marcatori (valgono anche le marcature multiple), il migliore in campo tra i nerazzurri, scelto dalle consuete pagelle pubblicate dal giornale, e il numero di cartellini gialli estratti verso l’Atalanta, panchina compresa.

Ogni mese, in palio ci sono dei bellissimi premi: il primo della graduatoria mensile si aggiudica due posti in pitch view; una maglia Atalanta 2025/26 autografata al secondo; un pallone firmato dalla squadra al terzo classificato.

Le classifiche

Nella graduatoria mensile, Agostino Donnarumma accumula un punto e resta in vetta a quota 10, tallonato da sei lettori a quota 9: Graziano Della Mussia e Virginia Airoldi, che con il Sassuolo ottengono due punti; Maria Mazzoleni e Stefania Suardi, che ne fanno tre coi neroverdi; Floriano Seghezzi e Marco Perico, che muovono la loro classifica personale di un punto.

La graduatoria è cortissima e super combattuta, ancora tutta da scrivere, visto che seguono in 21 a quota otto, a sole due lunghezze dalla vetta con ancora tre partite da pronosticare.

In quella generale, Maurizio Ranica non fa punti, ma resta comunque in vetta a 52, inseguito da Jacopo Gallizioli, anche lui a secco col Sassuolo, fermo a 51. Giovanni Scaglia incrementa di due e va a 49, inseguito da Albergo Carona a 47. Adriano Traini e Luciano Nava rimangono fermi a 46, gli stessi punti di Agenzia Marisa di Pasquale Silvio che coi neroverdi incrementa di due il bottino personale. Uno sguardo anche alle classifiche speciali. In quella relativa a chi indovina più risultati, sono in cinque a quota 20, ma il leader è Giovanni Scaglia, in quanto, avendo pronosticato meno gare, ha una media punti migliore. Nella classifica marcatori rimangono sempre in vetta AlfSaadek e Luca Barcella a quota 12. Nella graduatoria relativa a chi indovina più top player, sono in dieci partecipanti a quota dieci punti, ma in vetta c’è Angela Santini che ha una media punti migliore.

I pronostici dei nostri lettori

Sono stati 1091 i pronostici inseriti per Atalanta-Sassuolo. Nel pre gara prevaleva un ottimismo sfrenato tra i tifosi, infatti in 993 lettori hanno indicato una vittoria. Solo 22 azzeccano la sconfitta (76 i pareggi).

Il risultato esatto più scelto, 338 volte, è il 2-0 Atalanta. Termina 0-3 per i neroverdi: un risultato talmente inaspettato che nessun lettore lo inserisce nelle proprie previsioni. Lookman, come sempre, è il più inserito nelle marcature: scelto 721 volte, va vicino al gol in avvio, ma poi sia lui che la squadra non trovano la via della rete.

Il migliore in campo tra i nerazzurri è Carnesecchi: è il terzo più inserito nel pre partita, con ben 162 ‘voti’. Prima di lui solo De Ketelaere con 207 ’voti’ e Lookman (190). 134 lettori hanno indovinato il numero dei cartellini gialli, in questo match non ce ne sono stati.

