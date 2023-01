50 anni di Marcialonga: la carica dei 128 «bisonti» bergamaschi a Moena

Tutto è pronto a Moena, anche la batteria dei bergamaschi. Saranno oltre 7300 gli atleti al via domenica 29 gennaio per «The Number 50 Edition», l’edizione numero 50 della mitica Marcialonga , 70 chilometri con le Dolomiti negli occhi e nel cuore attraverso la Val di Fassa e la Val di Fiemme fino al traguardo di Cavalese, o 45 per chi ha scelto la gara «light» e si fermerà a Predazzo.