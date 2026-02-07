A Bergamo l’Urban Night Trail: oltre duemila atleti tra il Sentierone e Città Alta

I più veloci

Il primo, 46enne di Oltre il Colle in divisa Gs Orobie, è stato il più veloce del comparto maschile (crono ufficioso 47’54”) precedendo di una manciata di secondi lo spagnolo Jon Pascal e il seriano Luca Assolari. La seconda, 37enne albinese in forza ai Gaaren be a hero, ha invece chiuso in 56’10”, imponendosi per una trentina di secondi su Silvia Zanchi, con Martina Ripamonti terza.

In due giorni 8mila atleti

Ben 2200 atleti di tutte le età hanno preso parte a una sfida partita alle 18 in punto da piazza Vittorio Veneto e chiusa sul Sentierone passando per 12,5 km di lunghezza e 800 metri di dislivello, facendo up e down per Città Alta e dintorni. Si è trattato dell’antipasto di una due giorni che, per la prima volta nella storia, porterà dalle nostre parti oltre 8 mila atleti.