«A Bergamo per la Champions». Musso: felice di essere qui

«All’Udinese sono stato benissimo sin dal mio arrivo, mi hanno aiutato a crescere e ad adattarmi a un campionato molto complicato, soprattutto per i portieri. Ma sono felicissimo di questo passo perché l’Atalanta è sempre stata una squadra che ho ammirato da quando sono in Italia ed essere qui mi rende davvero contento».

Juan Musso non poteva dire di no alla Dea e dopo tre stagioni a Udine, a 27 anni, ha deciso di trasferirsi a Bergamo per fare un ulteriore passo avanti nella sua carriera. «L’Atalanta è una squadra che lotta per le posizioni che contano, è arrivata in finale in Coppa Italia e gioca anche la Champions, dove ha fatto molto bene negli ultimi anni. Ho grande entusiasmo e aspettative», confessa Musso a «TNT Sports».

Reduce dalla Coppa America vinta con l’Argentina, non ritroverà però Romero, a un passo dal Tottenham: «Ha fatto due ottime stagioni fra Genoa e Atalanta, e ha impressionato anche in Coppa America. Sapevo che poteva succedere, mi sarebbe piaciuto che restasse ma sono contento per lui, perché so che era quello che voleva». Infine, tornando sull’esperienza nella Seleccion, della Coppa America vinta c’è un’immagine sopra tutte le altre che si porta dietro: «L’abbraccio con Messi: tutti sapevamo che meritava questa vittoria più di tutti dopo averla sfiorata più volte».