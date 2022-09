A Martinengo il Palio delle Porte si veste di tricolore: in palio i titoli italiani master

Venticinque anni di storia e un regalo doc: i titoli tricolori. Domenica 25 settembre a Martinengo torna il Palio delle Porte, 25ª edizione , una delle più prestigiose corse su strada in Bergamasca. Per l’occasione, la gara metterà in palio i titoli italiani individuali e di società master sulla distanza dei 10 km.