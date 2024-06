A Treviglio Bernareggio o Blu Orobica? Dopo il trasferimento della Blu Basket

Di certo il basket non sparirà a Treviglio dopo il clamoroso trasferimento della Blu Basket a Orzinuovi voluto dal presidente-patron Stefano Mascio, che per tre anni aveva investito parecchie risorse finanziarie con l’obiettivo di portare la squadra nella massima divisione nazionale. Come questo sito aveva subito auspicato, l’ipotesi di una valutazione da parte degli storici dirigenti alla guida del sodalizio prima di Mascio sta prendendo consistenza. Sensibile all’argomento Vincenzo Mazza (indimenticabile numero uno alcuni anni or sono del club) ne sta parlando con altri ex dirigenti in maniera assidua per dare appunto continuità alla pallacanestro nell’appassionata piazza baskettara locale.