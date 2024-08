A Zogno è tutto pronto per la Corrida di San Lorenzo: la notte delle stelle della corsa su strada

L’Atletica Valle Brembana riproporrà un avvenimento (montepremi da circa 10 mila euro) che si divide in tre, sul selciato di un chilometro con andate e ritorni da viale Italia. In campo maschile (trofeo Giovanni e Roberto Pesenti am, 8 chilometri, partenza alle 21,45) Ahmed Ouhda si presenterà da campione uscente. Il 27enne cresciuto a Gromo dovrà guardarsi soprattutto da Lorenzo Brunier, dai fratelli Cavagna (Nadir delle Fiamme Azzurre, e Alain del sodalizio locale) e dal valdimagnino Samuel Medolago. La gara femminile (trofeo Mimmo Tambone am, via alle 20,35, distanza 4 km) ai nastri di partenza (ri)vedrà Micol Majori (Atl. Cernusco), pure lei regina uscente. Tra le due sfide in linea la 15ª edizione della Highlander Run (21), sfida a eliminazione tra 12 mezzofondisti su un anello 400 metri.