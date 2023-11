A2, la Mascio vince con brivido su Cremona. Serie B, blitz della BB14 a Monfalcone

Torna subito al successo la Mascio dopo la batosta della settimana precedente contro la capolista Trapani. Vittima di turno Cremona, superata comunque con fatica per 100-96. Basti pensare che a un paio di secondi dal termine il margine dei padroni di casa indicava un unico canestro (98-96). Due i protagonisti della sfida disputata al PalaFacchetti: l’equilibrio sul parquet e l’alto contenuto di agonismo evidenziato da entrambe le contendenti. Per la cronaca da segnalare una certa supremazia Mascio nel terzo tempo, con il team cremonese in grado di pareggiarne i conti in quello successivo. Altro elemento emerso: la vena in fase offensiva e il chi va là dei reparti arretrati. Parziali: 23-20 (10 minuto), 22-25 (ventesimo) 37-22(mezz’ora) e 18-29 (quarto). A livello individuale buona la prova di Harris (22 punti), seguito da Miaschi (19) e da Pacher (15). In doppia cifra pure Guariglia (11) e Vitali (10). Spazio per oltre sette minuti al lungodegente Cerella, per lui addirittura si è trattato dell’esordio nel corrente campionato. Come al solito da citare l’appoggio alla squadra dagli spalti dei tifosi trevigliesi.