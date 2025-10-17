Abbadini e Barzasi, Bergamo si gioca due assi ai Mondiali in Indonesia

Yumin Abbadini e Chiara Barzasi , l’ormai veterano e la giovane debuttante. Da domenica 19 ottobre a sabato 25 a Giacarta, in Indonesia, Bergamo metterà sul tavolo due assi ai Mondiali di ginnastica artistica e se per il campione di Ranica sarà l’ennesima tappa della carriera, per la giovane Chiara, classe 2007, la kermesse indonesiana segna la prima tacca iridata della carriera.

Entrambi gli atleti bergamaschi saranno in gara per i titoli di specialità, non nel concorso generale, come deciso dai tecnici federali. Yumin sarà impegnato sulla competizione alla sbarra e al cavallo con maniglie, mentre Barzasi sarà in gara alla trave e alle parallele.