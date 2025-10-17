Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 17 Ottobre 2025

Abbadini e Barzasi, Bergamo si gioca due assi ai Mondiali in Indonesia

GINNASTICA ARTISTICA. Da domenica 19 ottobre, a Giacarta, è in programma la kermesse iridata: esordio della giovane Chiara, classe 2007, in gara alla trave e alle parallele. Per Yumin sbarra e cavallo con maniglie

Chiara Barzasi, classe 2007, in gara alle parallele ai Campionati italiani. La giovane bergamasca è all’esordio ai Mondiali, al via domenica 19 in Indonesia
(Foto di Dotti)

Yumin Abbadini e Chiara Barzasi, l’ormai veterano e la giovane debuttante. Da domenica 19 ottobre a sabato 25 a Giacarta, in Indonesia, Bergamo metterà sul tavolo due assi ai Mondiali di ginnastica artistica e se per il campione di Ranica sarà l’ennesima tappa della carriera, per la giovane Chiara, classe 2007, la kermesse indonesiana segna la prima tacca iridata della carriera.

Entrambi gli atleti bergamaschi saranno in gara per i titoli di specialità, non nel concorso generale, come deciso dai tecnici federali. Yumin sarà impegnato sulla competizione alla sbarra e al cavallo con maniglie, mentre Barzasi sarà in gara alla trave e alle parallele.

Si comincia domenica 19 con le qualificazioni maschili, venerdì 24 si disputeranno le prime finali di specialità.

Bergamo
Sport
Ginnastica
Yumin Abbadini
Chiara Barzasi